انت الان تتابع خبر عشرات الضحايا بقصف استهدف مخيماً في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد شهود عيان في قطاع غزة، بأن الطائرات الإسرائيلية شنت قصفا عنيفا على مربع سكني بجوار "بلوك 1" في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.



وقالت أطقم الدفاع المدني في مخيم جباليا: "تم تدمير 12 بيتا بشكل كلي، وانتشلنا حتى اللحظة 31 شهيدا و9 اصابات في الاستهداف على منطقة نادي خدمات جباليا في بلوك 1".

ويتعرض قطاع غزة المحاصر من سنوات طويلة، لقصف إسرائيلي كثيف منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، أسفر عن آلاف الضحايا من الفلسطينيين.

وأطلقت حركة حماس، في (7 تشرين الأول 2023) عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين.