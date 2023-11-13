انت الان تتابع خبر فيديو جديد للإسرائيلية المختطفة في العراق.. هذا ما عملت عليه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اظهر مقطع فيديو جديد للإسرائيلية المختطفة في العراق منذ آذار الماضي، تفاصيل جديدة تخص عملها وحياتها الشخصية.

وقالت إليزابيث تسوركوف في الفيديو وتابعته الخليج 365، "عمري 37 سنة تركت إسرائيل وذهبت الى الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضافت "عملت لصالح الموساد والسي أي أي"، كاشفة أنها "عملت في سوريا من اجل إقامة علاقات بين إسرائيل وقوات سوريا الديمقراطية".

كما كشفت تسوركوف أنها "عملت في العراق على مسألة الخلافات وتقويتها وتنسيق تظاهرات تشرين من اجل حدوث معركة شيعية شيعية"، بحسب وصفها.

وتسوركوف هي محللة في شؤون الشرق الأوسط وطالبة الدكتوراه بجامعة برينستون، دخلت العراق أواخر العام الماضي بجواز سفرها الروسي قبل أن تختفي خلال مارس الماضي، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".

وفتحت الحكومة العراقية تحقيقا متعلقاً بحادثة الخطف، على ما أعلن المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، وذلك بعد أن حمّلت إسرائيل، بغداد مسؤولية سلامة الباحثة.