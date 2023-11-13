انت الان تتابع خبر بايدن يوجه دعوة تخص المستشفيات في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بايدن للصحافيين حين سئل عما إذا كان أعرب عن قلقه لإسرائيل بالنسبة إلى هذه القضية: "ينبغي حماية المستشفى، وآمل عدم اتخاذ أي إجراءات لاقتحام مجمع الشفاء الطبي".

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن هناك مساع لاستخدام فترة الهدنة الإنسانية لإطلاق سراح المحتجزين ويجري التفاوض حول ذلك مع قطر.