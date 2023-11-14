انت الان تتابع خبر كلمة الحلبوسي بعد قرار المحكمة الاتحادية (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحلبوسي خلال كلمة له قبل في جلسة البرلمان، انه "اكثر من خمس سنوات وانا اعمل كرئيس لمجلس النواب وحرصت من اللحظة الأولى لدخول البرلمان على معالجة المشاكل التي تعرض لها البلد من مشاكل طائفية وقومية وامنية وارهابية وخدمية وسعينا جميعا الى وضع الأمور وفق نصابها".وأضاف، ان "قرار المحكمة الاتحادية غريب وسيتم إيضاح تفاصيله بعد ان يتم الاطلاع عليه بشكل كامل"، مبينا ان "المعارضة السياسية بمختلف اشكالها أدت الى سقوط ثلث العراق لكننا عملنا وحملنا شعار الأمانة وبتعاون المحافظات مع الدولة استعادت الدولة مكانتها".

وتابع، انه "نستغرب من صدور هكذا قرارات وعدم الاحترام للدستور العراقي ومن الوصايا التي تأتي عليها ولا نعرف من اين"، مؤكدا :"سنلجأ الى القرارات التي تحفظ الحقوق الدستورية".

واختتم قوله :"اديت الأمانة امام الله وامام الناس ولم افرق بين سني او شيعي وحرصت على ان اقف مع النواب في مسؤولياتهم".

يتبع..