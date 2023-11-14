بالوثائق.. ثلاثة وزراء يقدمون استقالاتهم بعد قرار الاتحادية

وأصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، حكما بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان، رد بعده تحالف تقدم بقرار استقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012