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بالوثائق.. ثلاثة وزراء يقدمون استقالاتهم بعد قرار الاتحادية

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، وثائق تتضمن تقديم ثلاثة وزراء استقالاتهم بعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وتضمنت الوثائق ادناه نصها، استقالات وزراء التخطيط والصناعة والثقافة.

 

وأصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، حكما بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان، رد بعده تحالف تقدم بقرار استقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية.

 

 

 

 

 

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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