انت الان تتابع خبر المحكمة الاتحادية تنهي عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عقدت جلسة المحكمة الاتحادية لتفجر حكماً بانهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي, القرار صدر إثر دعوة قضائية رفعها النائب المقال ليث الدليمي معترضاً على قرار اقالته من جلس النواب.. وهو أمر وجدته رئاسة المحكمة قراراً يعارض احكاماً دستورية .القرار وصفه الجانب المدعي بأنه محوري تتلخص اهميته في كونه يمثل مرتكزاً لتصحيح مسار العملية السياسية وتوجيه البيت التشريعي صوب اداء اعماله ضمن السياقات القانونية والدستورية.

واعتبرت المحكمة الاتحادية محاولات اجبار المرشحين على تقديم استقالات مسبقة لضمان انخراطهم في السباق الانتخابي تتعارض مع احكام دستوريةً تشدد على ضمان حق الجميع في المشاركة بالانتخابات.