انت الان تتابع خبر إطلاق تسمية "غزة" على جسر في بغداد (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اطلق اسم (غزّة) على الجسر الجديد الرابط بين الزعفرانية والطريق السريع (دورة- يوسفية) الذي دخل حيز التنفيذ ضمن الحزمة الأولى لمشاريع فكّ الاختناقات المرورية".