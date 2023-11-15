انت الان تتابع خبر البرلمان ينهي القراءة الأولى لتعديل قانون مفوضية الانتخابات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (۳۱) لسنة ٢٠١٩".
وأشارت الدائرة الى ان " مجلس النواب صوت على رئيس الادعاء العام القاضي نجم عبدالله احمد ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة".
وأشارت الدائرة الى ان " مجلس النواب صوت على رئيس الادعاء العام القاضي نجم عبدالله احمد ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة".