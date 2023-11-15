اخبار العالم / اخبار العراق

البرلمان ينهي القراءة الأولى لتعديل قانون مفوضية الانتخابات

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر البرلمان ينهي القراءة الأولى لتعديل قانون مفوضية الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (۳۱) لسنة ٢٠١٩".

وأشارت الدائرة الى ان " مجلس النواب صوت على رئيس الادعاء العام القاضي نجم عبدالله احمد ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة".

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا