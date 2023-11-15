مجلس النواب يرفع جلسته

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمجلس ورد لـ الخليج 365، انه تم رفع الجلسة التي عقدت اليوم.

وخلال الجلسة، انهى مجلس النواب القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (۳۱) لسنة ٢٠١٩.



وصوت مجلس النواب على رئيس الادعاء العام القاضي نجم عبدالله احمد ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة.