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لمناقشة الأوضاع السياسية.. العزم يعقد اجتماعاً استثنائياً

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للتحالف، ورد لـ الخليج 365، أن "تحالف العزم عقد اجتماعاً استثنائياً اليوم الأربعاء برئاسة مثنى السامرائي بهدف مناقشة الأوضاع السياسية المستجدة في البلاد، بما في ذلك قرار المحكمة الاتحادية الأخير وأهمية استمرار العملية السياسية، وضرورة تعزيز استقرار العمل البرلماني وانتظام حضور جلسات المجلس وتعزيز دوره في صياغة وإقرار التشريعات".

كما تم التأكيد على "أهمية استمرار دعم عمل الحكومة بما يضمن استقرار البلاد وتحقيق تطلعات الشعب، وضرورة تعزيز التوافق والتواصل الفعال بين جميع الأطراف السياسية".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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