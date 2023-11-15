انت الان تتابع خبر السوداني يلتقي الحلبوسي ويدعو للحوار من أجل حل الإشكالات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "التقى اليوم، رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، وجرى بحث آخر التطورات السياسية، والعمل على إدامة الاستقرار السياسي".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "أهمية الركون إلى الحوار وحل جميع الإشكالات المستجدة، من خلال التواصل بين القوى السياسية التي تمثل الركيزة الأساسية للعملية السياسية".

