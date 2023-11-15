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السوداني يلتقي الحلبوسي ويدعو للحوار من أجل حل الإشكالات

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "التقى اليوم، رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، وجرى بحث آخر التطورات السياسية، والعمل على إدامة الاستقرار السياسي".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "أهمية الركون إلى الحوار وحل جميع الإشكالات المستجدة، من خلال التواصل بين القوى السياسية التي تمثل الركيزة الأساسية للعملية السياسية".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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