انت الان تتابع خبر رئاسة البرلمان تلغي قرار انهاء عقود حماية الحلبوسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عبدالله في بيان لرئاسة البرلمان ورد لـ الخليج 365، انه "قررت رئاسة البرلمان الغاء الكتاب القرار المتضمن انهاء عقود حماية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي صدر بتصرف فردي من مدير عام دائرة الشؤون الادارية فلاح مطرود".



وأضاف، انه "تم تشكيل لجنة تحقيقية بالموضوع، واتخاذ اقصى درجات العقوبة بحق هذا المدير".

