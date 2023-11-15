انت الان تتابع خبر ذي قار تعطل الدوام الرسمي غداً الخميس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قررت محافظة ذي قار، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس.

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار في بيان، إن "محافظ ذي قار محمد هادي الغزي قرر، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس بعموم محافظة ذي قار باستثناء الاقسام الخدمية والدوائر الامنية".

وأضاف البيان أن "قرار التعطيل يأتي بالنظر لتقرير الانواء الجوية باتجاه امطار غزيرة نحو اربع محافظات (النجف وذي قار والمثنى والديوانية)".

يشار الى أن محافظتي الديوانية والمثنى، قررتا في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام ليوم غد، كما قررت محافظة صلاح الدين تعطيل المدارس فقط.