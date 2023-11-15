انت الان تتابع خبر الإطار التنسيقي يؤكد اكتمال مستلزمات اجراء الانتخابات في وقتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد الإطار التنسيقي، اليوم الخميس، اكتمال مستلزمات اجراء الانتخابات المحلية في وقتها المحدد في 18 كانون الأول المقبل، فيما أشار الى التزامه بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.



وقال مصدر مطلع في حديث لـ الخليج 365، إن "الاطار التنسيقي يؤكد في اجتماعه الدوري احترامه للسلطة القضائية بالاجماع والتزامه بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص انهاء عضوية الحلبوسي".

وأضاف المصدر أن "الاطار التنسيقي رفض اي مساس بسمعة القضاء العراقي وحياديته وموضوعيته"، مشيراً الى "تأكيد الاطار على اكتمال كافة مستلزمات اجراء الانتخابات في وقتها المحدد منتصف الشهر المقبل".

وأصدرت المحكمة الاتحادية، أمس الثلاثاء، حكما بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان.