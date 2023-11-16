انت الان تتابع خبر العراق يدين استهداف محيط المستشفى الأردنيّ في غزّة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، في بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، إن "وزارة الخارجية تُدينُ، بأشدِّ العبارات القصف الذي قامت به سلطة الإحتلال الصهيونيّ، في محيط المستشفى الميدانيّ الأردنيّ في قطاع غزّة، الذي أدى إلى إصابة عدد من كوادر المستشفى خلال محاولتهم إسعاف المصابين الفلسطينيين الذين أصيبوا جرّاء القصف المستمر على القطاع".واوضح، ان "الانتهاكات المستمرة من قبل سلطة الاحتلال الغاصب، على المستشفيات وتعريض الطواقم الطبية للخطر، يُعد جريمةٌ مرفوضة ومُدانة، وتمثل خرقاً واضحاً وانتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدوليّ والإنسانيّ".

واعربت الوزارة وفقاً للبيان، عن "تضامنها مع المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة"، مطالبة "مجلس الأمن والمجتمع الدوليّ، بضرورة التدخُّل لإيقاف هذه الإنتهاكات، التي تطال المستشفيات والبنى التحتيّة الطبيّة وكوادرها".

