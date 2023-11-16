اخبار العالم / اخبار العراق

العراق يدين استهداف محيط المستشفى الأردنيّ في غزّة

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر العراق يدين استهداف محيط المستشفى الأردنيّ في غزّة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، في بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، إن "وزارة الخارجية تُدينُ، بأشدِّ العبارات القصف الذي قامت به سلطة الإحتلال الصهيونيّ، في محيط المستشفى الميدانيّ الأردنيّ في قطاع غزّة، الذي أدى إلى إصابة عدد من كوادر المستشفى خلال محاولتهم إسعاف المصابين الفلسطينيين الذين أصيبوا جرّاء القصف المستمر على القطاع".

واوضح، ان "الانتهاكات المستمرة من قبل سلطة الاحتلال الغاصب، على المستشفيات وتعريض الطواقم الطبية للخطر، يُعد جريمةٌ مرفوضة ومُدانة، وتمثل خرقاً واضحاً وانتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدوليّ والإنسانيّ".

واعربت الوزارة وفقاً للبيان، عن "تضامنها مع المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة"، مطالبة "مجلس الأمن والمجتمع الدوليّ، بضرورة التدخُّل لإيقاف هذه الإنتهاكات، التي تطال المستشفيات والبنى التحتيّة الطبيّة وكوادرها".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا