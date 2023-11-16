انت الان تتابع خبر الإطار التنسيقي يعلن التزامه بقرارات المحكمة الاتحادية وعلى الجميع دعم القانون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية، للإطار التنسيقي، ورد لـ الخليج 365، أن "الإطار التنسيقي، عقد اجتماعه الاعتيادي رقم 174 للتداول بآخر التطورات في البلاد"، مجدداً التزامه بـ"قرار مجلس النواب في انجاز الاستحقاق الدستوري المتمثل بإجراء الانتخابات المحلية منتصف الشهر المقبل".وأكد الإطار "احترامه لمبدأ الفصل بين السلطات والتكامل فيما بينها والتزامه بقرارات السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية"، داعيا الجميع الى "الالتزام بما يدعم سلطة القانون".

وطالب الإطار "الشركاء السياسيين بمزيد من التفاهمات والحوارات بما يسهم ويعزز الاستقرار والتنمية".

