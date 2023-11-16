انت الان تتابع خبر لجنة برلمانية تنجر قانوني الأمن الوطني والمخابرات.. التصويت بالفصل التشريعي المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو اللجنة، كريم عليوي، إنَّ "قانون الأمن الوطني واحد من أبرز القوانين المهمة في الوقت الحاضر، كونه يهم الوضع الأمني للعراق، وإنَّ اللجنة مهتمة بالقانون، وتمت استضافة وكيل وزير الأمن الوطني وبعض المختصين الأمنيين لنفس الجهاز، وأنجز القانون بعد وضع اللمسات الأخيرة والمشروع الآن قيد التصويت"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.



وأوضح عليوي أنَّ "هناك الكثير من الأمور الخلافية التي أدّت إلى سحبه من جدول الأعمال بسبب هشاشته"، لافتاً إلى أنَّ "الملاحظات العديدة التي شُخِّصت من قبل اللجان الحكومية والبرلمانية تمت معالجتها بالشكل القانوني"، مشيراً إلى أنَّ "القانون سوف يصوّت عليه خلال الفصل التشريعي المقبل إلى جانب قانون المخابرات، وسيتم التصويت عليهما في جلسة واحدة".

