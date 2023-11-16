انت الان تتابع خبر ألمانيا.. الشرطة تداهم مركزا إسلاميا للاشتباه في دعمه "حزب الله" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر: "أريد أن أوضح أننا نتحرك ضد الإسلاميين، وليس ضد دين أو دولة أخرى".

وأضافت: "لكن المشهد الإسلامي نصب أعيننا".

وفتشت السلطات "أكثر من 50 عقارا مرتبطا بالمركز، الذي يرتبط بعلاقات قوية مع إيران ويُشتبه في أن أنشطته تنتهك النظام الدستوري في ألمانيا".



وذكرت الوزارة أن "المداهمات، التي استهدفت أيضا 5 جمعيات أخرى يعتقد أنها تابعة للمركز، تمت بهدف الحصول على أدلة كجزء من تحقيق الوزارة".

وفي هامبورج وحدها أجرى 300 رجل شرطة 31 عملية تفتيش مرتبطة بالمركز، حسبما قال مسؤول الشؤون الداخلية بالمدينة.

وقالت فيزر: "إن الشكوك حول المركز الإسلامي في هامبورج خطيرة"، وخضع للمراقبة منذ فترة طويلة من قبل وكالة المخابرات الداخلية بسبب الأنشطة الإسلامية".

وأضافت: "خاصة الآن، إذ يشعر العديد من اليهود بالتهديد بشكل خاص، فإننا لا نتسامح مع الدعاية الإسلامية أو الخطاب المعادي للسامية ولإسرائيل".

وتم حظر أنشطة "حزب الله" في ألمانيا عام 2020، مع حظر جميع رموز الجماعة ومصادرة أصولهم.

