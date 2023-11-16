انت الان تتابع خبر تتابعون في نشرة السومرية.. بدلاء الحلبوسي لرئاسة البرلمان وصلاحيات المحكمة الاتحادية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - • الفارس يكشف الاسماء المطروحة لمنصب رئيس البرلمان.. ويتحدث عن تعاقد الحلبوسي مع شركة تدعم اسرائيل.
• المحكمة الاتحادية تلتزم بقرارها إنهاء عضوية الحلبوسي.. وتؤكد صلاحيتها الدستورية بهذا الشأن.
• العراق يتفق مع تركيا على فتح حسابات لمصارف عراقية.. ويسعى للتفاهم بشأن استئناف تصدير نفط الاقليم.
• بغداد تجهز دفعة رابعة من المساعدات إلى غزة.. ومجلس الأمن يدعو لهدن إنسانية عاجلة في القطاع.