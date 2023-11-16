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تتابعون في نشرة السومرية.. بدلاء الحلبوسي لرئاسة البرلمان وصلاحيات المحكمة الاتحادية

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بغداد - ياسين صفوان - • الفارس يكشف الاسماء المطروحة لمنصب رئيس البرلمان.. ويتحدث عن تعاقد الحلبوسي مع شركة تدعم اسرائيل.

• المحكمة الاتحادية تلتزم بقرارها إنهاء عضوية الحلبوسي.. وتؤكد صلاحيتها الدستورية بهذا الشأن.


• العراق يتفق مع تركيا على فتح حسابات لمصارف عراقية.. ويسعى للتفاهم بشأن استئناف تصدير نفط الاقليم.

• بغداد تجهز دفعة رابعة من المساعدات إلى غزة.. ومجلس الأمن يدعو لهدن إنسانية عاجلة في القطاع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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