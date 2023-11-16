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بغداد - ياسين صفوان - • الفارس يكشف الاسماء المطروحة لمنصب رئيس البرلمان.. ويتحدث عن تعاقد الحلبوسي مع شركة تدعم اسرائيل.

انت الان تتابع خبر تتابعون في نشرة السومرية.. بدلاء الحلبوسي لرئاسة البرلمان وصلاحيات المحكمة الاتحادية والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية