انت الان تتابع خبر العراق يستهل مشواره بتصفيات المونديال بفوز كبير على إندونيسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تمكن المنتخب العراقي، اليوم الخميس، من هزيمة نظيره الإندونيسي بخمسة أهداف لهدف في بداية مشواره بتصفيات كأس العالم 2026.