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زيدان يبحث مع رومانوسكي التعاون في الملفات القانونية بين البلدين

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بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، مع السفيرة الامريكية في بغداد الينا رومانوسكي التعاون بين البلدين في الملفات القانونية ذات الاهتمام المشترك.

وقال مجلس القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان سفيرة الولايات المتحدة في العراق الينا رومانوسكي وبحث معها التعاون بين البلدين في الملفات القانونية ذات الاهتمام المشترك".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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