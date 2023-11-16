زيدان يبحث مع رومانوسكي التعاون في الملفات القانونية بين البلدين

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بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، مع السفيرة الامريكية في بغداد الينا رومانوسكي التعاون بين البلدين في الملفات القانونية ذات الاهتمام المشترك.