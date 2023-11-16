انت الان تتابع خبر عقوبات أمريكية جديدة على 14 شركة وثلاث سفن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشملت العقوبات شركات طاقة وشركتي الشحن Gallion Navigation Incorporated و"بروغريس" المسجلتين في ليبيريا، وشركة Kazan Shipping Incorporated المسجلة في الإمارات.

كما تم فرض عقوبات أمريكية على ناقلات النفط Kazan وNS Century و"ليغوفسكي بروسبيكت".



وشملت قوائم العقوبات التي نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية 20 شركة و10 أفراد روس، خضع بعضهم في وقت سابق لعقوبات على خلفية الوضع في البلقان.