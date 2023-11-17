انت الان تتابع خبر هدد فتاة بنشر صورها واستلم 40 مليوناً.. الإطاحة بمبتز الكتروني في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني تمكنت من إلقاء القبض على متهم قام بابتـزاز فتاة وتهـديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الإجتماعي ما لم تدفع له مبالغ مالية، فبعد أن قام بأخذ أكثر من (٤٠) مليون دينار من الضحية، عاد ليطلب منها مبلغاً مالياً آخر ".وأضاف، أن "عملية القبض جرت بعد أن استنجدت المشتكية بجهاز الأمن الوطني بتعرضها لابتــزاز إلكتروني من قبل أحد الأشخاص وتهديدها بنشر صورها، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع، وبعد جهد استخباري مميز واستحصال الموافقات القضائية تم التوصل إلى المتهم بنصب كمين محكم والقبض عليه بالجرم المشهود".

وأشار البيان الى، ان "المتهم دونت اقواله اصولياً وأحيل إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".