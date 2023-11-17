بعد خسارة الارجنتين والبرازيل.. إليك ترتيب تصفيات كأس العالم 2026 أمريكا الجنوبية

بغداد - ياسين صفوان - يتنافس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال، 10 منتخبات، يتأهل أصحاب الـ6 مراكز الأولى مباشرة إلى كأس العالم، ويخوض صاحب المركز السابع في الترتيب الملحق.

وانطلقت تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026 بداية من فترة التوقف الدولي في سبتمبر 2023، وتستمر على مدار عامين حتى سبتمبر 2025، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى.



وفي الأسطر القادمة، نقدم لكم كل ما تريدون معرفته عن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، نظام التصفيات، وجدول المباريات والترتيب وأكتر.

ما هو نظام تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؟

تشارك جميع المنتخبات الأعضاء في اتحاد أمريكا الجنوبية، في تصفيات كأس العالم بواقع 10 منتخبات، تتنافس فيما بينها بنظام الدوري.

ويخوض كل منتخب 18 مباراة بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الست منتخبات الأوائل للمونديال مباشرةً، فيما يدخل المنتخب السابع في الملحق العالمي.