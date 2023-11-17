انت الان تتابع خبر الكشف عن القائمة النهائية لجوائز الأفضل في إفريقيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - *أفضل لاعب في أفريقياوتم الكشف عن القائمة النهائية والمختصرة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 2023 على مستوى الرجال.

وشهدت القائمة تواجد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، والمغربي ياسين بونو حارس الهلال السعودي، والسنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي، والجزائري رياض محرز، لاعب الأهلي السعودي، والكاميروني فينسينت أبوبكر، والمغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والكاميروني فرانك أنغوسا، وسفيان إمرابط، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، ياسين بونو، يوسف النصيري.



*جائزة أفضل منتخب أفريقيوشهدت القائمة الخاصة بالمرشحين لأفضل منتخب أفريقي، تواجد منتخب السنغال حامل لقب بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، إلى جانب المغرب، وجامبيا وغينيا الاستوائية وموريتانيا.

*جائزة أفضل مدرب في أفريقيا

وشهدت القائمة المختصرة للجائزة المنافسة بين كل من:

1- مارسيل كولر - مدرب الأهلي.

2- توم ستانتيفت - مدرب جامبيا.

3- أليو سيسيه - مدرب السنغال.

4- وليد الركراكي - مدرب منتخب المغرب.

5- عبد الحق بن شيخة - مدرب اتحاد العاصمة السابق.

*جائزة أفضل نادٍ في أفريقيا لعام 2023

شهدت القائمة المختصرة تواجد الأهلي المصري بالإضافة إلى الوداد البيضاوي المغربي، بجانب صن داونز الجنوب أفريقي، ويانغ أفريكانز، واتحاد العاصمة الجزائري.

*جائزة أفضل حارس مرمى أفريقي

وعلى صعيد القائمة المنافسة لحصد لقب أفضل حارس أفريقي، يتنافس عليها كل من: محمد الشناوي، حارس الأهلي المصري، وياسين بونو، حارس الهلال السعودي، وإدوارد ميندي، حارس السنغال، وويليامز، حارس صن داونز الجنوب أفريقي، وأندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد.

*القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب شاب

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا لعام 2023، كل من:

بلال الخنوس (المغرب)

عبد الصمد الزلزولي (المغرب)

لامين كامارا (السنغال)

أمارا ضيوف (السنغال)

دانغو أوتارا (بوركينا فاسو)

*أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا

بينما شهدت قائمة المرشحين للاعبين المتنافسين على لقب أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا، تواجد أربعة لاعبين من النادي الأهلي المصري، هم: محمود عبد المنعم "كهربا"، محمد الشناوي، علي معلول، بيرسي تاو، بجانب لاعب من بيراميدز، الكونغولي فيستون مايلي.

كما ينافس أيضا على الجائزة زين الدين بلعيد، أمين محيوس، يحيى عطية الله، يحيى جبران، وبييتر شالولي لاعب ناميبيا.

