انت الان تتابع خبر عقوبات أمريكية جديدة ضد فصيل عراقي مسلح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتشمل أهداف العقوبات كتائب حزب الله، وهي إحدى الجماعات المسلحة العراقية الرئيسية المتحالفة مع إيران، والتي صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية.

وفي وقت سابق، أكّدت المقاومة الإسلامية في العراق - كتائب حزب الله تضامنها مع قطاع غزّة والمقاومة الفلسطينية في معركة "طوفان الأقصى"، مُشدّدةً على التزامها بتوجيه الضربات على القواعد العسكرية الامريكية رداً على جرائم العدوان الصهيو-أميركي.

