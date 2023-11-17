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تقدم تؤكد مقاطعة جلسة البرلمان يوم غد

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بغداد - ياسين صفوان - وحددت رئاسة مجلس النواب، يوم غد السبت، موعداً لعقد جلسة استثنائية؛ بناءً على طلب قدم من أكثر من 50 نائباً؛ لـ"استكمال مهام المجلس التشريعية والرقابية".

وقال المصدر، في حديث لـ الخليج 365، إن "كتلة تقدم لن تحضر جلسة مجلس النواب يوم غد، وستبقى مقاطعة لجلسات المجلس حتى إشعار آخر".


يذكر أن حزب تقدم، وجه الثلاثاء الماضي، باستقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية، كما دعا إلى المقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات المجلس.

جاء ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء الماضي، حكما بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان بتهمة "التزوير".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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