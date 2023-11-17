انت الان تتابع خبر تقدم تؤكد مقاطعة جلسة البرلمان يوم غد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحددت رئاسة مجلس النواب، يوم غد السبت، موعداً لعقد جلسة استثنائية؛ بناءً على طلب قدم من أكثر من 50 نائباً؛ لـ"استكمال مهام المجلس التشريعية والرقابية".

وقال المصدر، في حديث لـ الخليج 365، إن "كتلة تقدم لن تحضر جلسة مجلس النواب يوم غد، وستبقى مقاطعة لجلسات المجلس حتى إشعار آخر".



يذكر أن حزب تقدم، وجه الثلاثاء الماضي، باستقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية، كما دعا إلى المقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات المجلس.

جاء ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء الماضي، حكما بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان بتهمة "التزوير".