انت الان تتابع خبر "كتائب الامام علي" تدعو لتشكيل "فصائل صغيرة" بالعالم العربي.. هذه مهامها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للكتائب ورد لـ الخليج 365، انه "إلى كل اصحاب الضمائر والمبادئ الإنسانية لا تجعلوا الاحتلال وأعوانه بمؤسساتهم الإعلامية يجعلونكم تتقبلون مشاهد القتل والتدمير وصور الاطفال الضحايا والأمهات المفجوعات الثكالى ومناظر الجياع الذين يبحثون عن رغيف خبز أو قليل من طعام يسد جوعهم، أو ما نشاهده من منع متعمد للدواء وتهديم للمستشفيات فضلا عن منع دخول المساعدات كافة والوقود والماء".وأضاف البيان، :"يريدون أن تعتادوا ويصبح عدد الضحايا مجرد أرقام والمشاهد الدموية مجرد صور، ويريدون قتل الانسانية في نفوسكم و يريدون نشر الإحباط وسياسة الأمر الواقع في مجتمعاتنا، إنها سياسة ترهيب وإخضاع وتركيع للشعوب، هي السياسة الامريكية، وهذه هي قيم الحضارة الغربية التي يتبجحون بها الامريكي والصهيوني".

وتابع، "باقي دول الاستكبار لا تحسب لكم حساب بسبب تفرقكم وهوانكم، وضعفكم، وتقاعسكم وتبعيتكم عديدكم وعدتكم كومة حديد و (خردة) لا قيمة لها".

واشارت كتائب الامام علي، بحسب البيان، الى ان "نجاة أمتنا بتشكيل مجموعات وفصائل صغيرة متعددة منتشرة داخل محيطنا العربي والإسلامي وخارجه، تستهدف مصالحهم وتقطع أذرعهم وتستنزف مواردهم، وهم إذا كانوا قادرين على تدمير الجيوش فإن الشعوب الحية قادرة على تدميرهم وسحقهم وطردهم من ديارنا".

وأكدت، ان "القواعد المنتشرة في المنطقة قواعد استعمارية لا يجب ان تبقى".

