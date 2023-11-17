انت الان تتابع خبر بسبب "معاداة السامية".. البيت الأبيض يدين إيلون ماسك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتعقيبا على منشور لماسك تبنى فيه ما اعتُبر "نظرية مؤامرة معادية للسامية"، اعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بايتس أنه "من غير المقبول" تكرار "كذبة بشعة" بهذا الشكل.

وكان ماسك تعرض لانتقادات شديدة من قبل رابطة مكافحة التشهير ووزارة الخارجية الإسرائيلية بسبب تصريحات سابقة، وكذلك على رده على مستخدم كتب منشورا على منصة "X" ينتقد فيه فيديو حملة مؤسسة مكافحة معاداة السامية.



واتهم الإعلام الإسرائيلي إيلون ماسك بالترويج لمعاداة السامية، بعد موافقته على المنشور الذي قال إن اليهود "يدفعون بالكراهية ضد البيض".