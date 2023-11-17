انت الان تتابع خبر الناطق باسم القسام: ما يبحث عنه نتنياهو في مجمع الشفاء أمر مثير للسخرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أبو عبيد: " يواصل مقاتلونا عمليات التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة في غزة من عدة محاور".

واضاف: " دمرنا 62 آلية عسكرية خلال الأيام الأربعة الأخيرة".

واكد أبو عبيدة، ان " ما يبحث عنه نتنياهو في مجمع الشفاء أمر مثير للسخرية وفضيحة لكل المنظومة العالمية".



وتابع: " وثقنا وعرضنا الكثير من عمليات استهداف العدو وسنعرض منها الكثير تباعا".

وشدد أبو عبيدة: "جهزنا أنفسنا لدفاع طويل ومرن ومستمر".

وأوضح: " قيادتكم تريد لأبنائكم القتل والنسيان"، مبينا: "عرضنا صفقة إتمام تبادل لحل القضية".

وبين الناطق باسم كتائب القسام: "جنودكم في الميدان ستصلكم أخبارهم عاجلا أم آجلا".

وأكد: "تمكن مقاتلونا في عمليتين منفصلتين قبل 3 أيام من قتل 9 جنود، ودمرنا شقة يتحصن بها قوات من الجيش الإسرائيلي ما أدى إلى قتل وأصابة جميع من فيها".

وأشار الى: "استهدف سلاح المدفعية تل أبيب وعسقلان خلال الأيام الماضية".

ولفت أبو عبيدة الى ان "لقوات الإسرائيلية تواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين وتهاجم المستشفيات، والجنود الإسرائيليون يواصلون الاستقواء على جثامين القتلى والأطفال والأطباء".

وأكد: "أعداد القتلى في صفوف الإسرائيليين أكثر مما يتوقعون بكثير".

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ42، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية والوقود.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، مساء يوم الجمعة، "إن أكثر من 12 ألف شخص قتلوا في العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر".

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي أن من بين الضحايا 5 آلاف طفل، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 3750 مفقودا في قطاع غزة.

وأشار المكتب في بيان إلى أن الجيش الإسرائيلي ارتكب أكثر من 1270 مجزرة.

وأوضح في السياق أن 25 مستشفى و52 مركزا صحيا خرجت عن الخدمة منذ بدء القصف على القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل أكثر من 1400 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 372 جنديا.