انت الان تتابع خبر ريال مدريد ينتظر تعويضا من "الفيفا" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ريال مدريد في بيان رسمي، أن "الفحوصات الطبية التي أجراها إدواردو كامافينجا أظهرت إصابته بتمزق في الرباط الجانبي الخارجي للركبة اليمنى، لتشير عدة تقارير صحفية بأن فترة الغياب ستكون 8-10 أسابيع".وسلطت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الضوء على التعويض الذي سيحصل عليه النادي الملكي من جراء إصابة كامافينجا.

وقالت إن الفيفا سيبدأ تعويض الريال حال لم يحصل اللاعب على تصريح طبي بالمشاركة قبل 12 كانون أول المقبل، وذلك عن كل يوم يغيب فيه الفرنسي عن المشاركة مع فريقه (منذ الإصابة مع المنتخب).

ويدفع برنامج حماية الأندية التابع للاتحاد الدولي، تعويضا يصل إلى 7.5 مليون يورو كحد أقصى لكل لاعب، لافتة إلى أن أعلى تعويض يصل إلى 20.548 يورو في اليوم بحد أقصى 365 يوما.

وختمت: "حال مرور 8 أسابيع على إصابة كامافينجا، فإن ريال مدريد سيحصل على تعويض 575.344 يورو، وإذا استمر الغياب 10 أسابيع فسيكون المبلغ حوالي 863.016 يورو".

