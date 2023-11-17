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باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.. نزاع عشائري في البصرة (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل الخليج 365، ان "نزاع عشائري اندلع في قضاء القرنة شمال محافظة البصرة".

وأضاف، ان "النزاع استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة دون معرفة أسباب وخسائر النزاع".

وأشار المراسل الى ان "القوات الأمنية تحاول التدخل لحل النزاع والقبض على المتسببين في هذا النزاع العشائري".


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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