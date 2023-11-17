انت الان تتابع خبر باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.. نزاع عشائري في البصرة (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل الخليج 365، ان "نزاع عشائري اندلع في قضاء القرنة شمال محافظة البصرة".

وأضاف، ان "النزاع استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة دون معرفة أسباب وخسائر النزاع".

وأشار المراسل الى ان "القوات الأمنية تحاول التدخل لحل النزاع والقبض على المتسببين في هذا النزاع العشائري".

