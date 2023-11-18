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الأمم المتحدة: لا نستطيع إرسال خبرائنا إلى مستشفى الشفاء

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بغداد - ياسين صفوان - وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، للصحفيين: "نسعى إلى أن تكون لدينا عيوننا لتقييم الوضع، ولكن حتى الآن هذا مستحيل".

واضاف: "لم نكن قادرين على إنشاء بعثة لتقييم الوضع في المستشفى بسبب القلق الأمني القائم. لكننا نتابع تطورات الوضع، بالطبع".


وأكد دوجاريك أنه "لا يجوز استخدام المستشفيات أبدا في العمليات القتالية".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي بدأ باقتحام مستشفى "الشفاء" في غزة منذ فجر الأربعاء الماضي، متهما حركة "حماس" باستخدام المستشفى للأغراض العسكرية.

بدورها، نفت "حماس" صحة الاتهامات الإسرائيلية الموجهة إليها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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