انت الان تتابع خبر بحوزته نحو 1000 فيديو "مخل" لمريضاته.. اعترافات منتحل صفة طبيب في أربيل (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -ويوم الخميس 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، أعلنت قيادة شرطة محافظة أربيل، عن اعتقال شخص ينتحل صفة طبيب، بعد ضبطه متلبساً بحيازة نحو ألف فيديو مخل لمريضاته في هاتفه الشخصي، وابتزازه لبعضهن بهذه الفيديوهات.

وقالت الشرطة في بيان، إن "مفارز قيادة شرطة أربيل تمكنت بالتعاون مع شرطة قضاء سوران من اعتقال شخص ينتحل صفة طبيب ويمارس أعمالا مخلة بالآداب مع سيدات وعدهن بالتعيين والتوظيف".

وأضافت أن "هاتف الطبيب (صهيب) يحوي مجلدا سريا مقفلا برقم سري يحوي 460 مقطعًا فيديويًا مخلًا بالأدب، بالإضافة إلى 20 ألبوما وجميعها تضم مقاطع تخدش الحياء، ناهيك عن 95 مقطعًا وصورًا مخلة خاصة بسيدة واحدة في مجلد خاص، و335 وثيقة أخرى أغلبها عبارة عن فيديوهات مخلة أيضا لنساء وبنات".

وانتحال الصفة سلوك إجرامي يحاول من خلاله المجرم الوصول إلى منافع خاصة، وهو ما ينفي أية علاقة له بالأمراض النفسية أو العقلية، بل كمبدأ قانوني لا يجوز لأي شخص منهم أن يدفع امام المحكمة بالجنون أو بمرض نفسي، وفق خبراء.