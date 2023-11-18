انت الان تتابع خبر الأعرجي: الأوضاع الحالية تحتاج إلى منطق الحكمة وتغليب العقل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الأخير "استقبل سفير المملكة المتحدة في العراق، ستيفن هيتشن، إذ جرى خلال اللقاء، التباحث في مجمل العلاقات بين البلدين، لاسيما التعاون والشراكة في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات والمعلومات".وبحث الجانبان "آخر مستجدات المشهد السياسي والأمني الإقليمي والدولي، فضلا عن بحث ملف مخيم الهول السوري".

وشدد الأعرجي على "أهمية تقوية دعائم الدولة من خلال سيادة القانون"، مبينا أن "الحكومة العراقية اتخذت إجراءات مشددة لحماية السفارات والبعثات الأجنبية العاملة في العرق".

ولفت الى ان "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يبذل جهوداً كبيرة، لتحقيق التنمية وتطبيق البرنامج الحكومي وفق توقيتاته المحددة"، موكدا ان "الأوضاع الحالية تحتاج إلى منطق الحكمة وتغليب العقل".

من جانبه، أكد السفير البريطاني، أن "استقرار العراق هو استقرار للمنطقة"، مشددا على "أهمية استمرار الشراكة والتعاون بين العراق والمملكة المتحدة، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.