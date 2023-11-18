انت الان تتابع خبر السامرائي وهيتشن يؤكدان أهمية استمرار الجهود لانتخاب رئيس للبرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، السبت، والسفير البريطاني في بغداد ستيفن هيتشن، أهمية استمرار جهود القوى السياسية لانتخاب رئيس للبرلمان.

وقال التحالف في بيان، إن السامرائي "استقبل في مكتبه اليوم السبت السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيتشن، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين".

وأعرب رئيس تحالف العزم عن "تقديره للدور البريطاني في دعم العراق في مجالات الأمن والإقتصاد"، مشيداً بـ"دور البعثة الدبلوماسية البريطانية في العراق وإسهامها الفاعل في دعم العلاقات الثنائية".

وأكد "أهمية تعزيز التعاون في مجالات التبادل التجاري ومكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن في المنطقة، واهمية العمل على استتبات الامن في المنطقة وايجاد حلول سريعة وعاجلة للأزمة في غزّة".

كما تطرق اللقاء بحسب البيان الى "الأوضاع السياسية وأهمية استمرار جهود القوى السياسية لانتخاب رئيس للبرلمان والمضي قدماً في تفعيل دور مجلس النواب".

وأصدرت المحكمة الاتحادية، في (14 تشرين الثاني 2023)، حكماً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان، الأمر الذي دفع بتحالف تقدم الى مقاطعة جلسات البرلمان وتقديم ثلاثة وزراء استقالاتهم من الحكومة.