البرلمان يُنهي القراءة الثانية لتعديل قانون المفوضية ويرفع جلسته

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بغداد - ياسين صفوان - انهى مجلس النواب، مساء السبت، القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون مفوضية الانتخابات، ورفع جلسته الاستثنائية.

وقال المجلس في بيان، إن "مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019"، مشيراً الى أنه "تم رفع الجلسة".

وعقد مجلس النواب، مساء اليوم السبت، جلسته "الاستثنائية" التي دعا لعقدها 50 نائباً.