انت الان تتابع خبر رفقة وزير وعدد من المسؤولين.. رشيد يغادر بغداد متوجها إلى أذربيجان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رئاسة الجمهورية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، غادر اليوم العاصمة بغداد متوجها إلى جمهورية أذربيجان في زيارة رسمية".

واضف ان "وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، وعضو مجلس النواب محمد صديق محمد، وعدد من المسؤولين والمستشارين رافقوا الرئيس".