انت الان تتابع خبر الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل عدد من جنوده في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجيش في بيان إن "الثلاثة هم من جنود الاحتياط وقتلوا في شمال القطاع السبت".

وتوعّدت الدولة العبريّة بـ"القضاء" على حماس، وهي تشنّ حملة قصف جوّي ومدفعي كثيف، وبدأت عمليّات برّية اعتبارا من 27 تشرين الاول، ما تسبّب بمقتل 12 ألفا و300 شخص في قطاع غزّة غالبيّتهم مدنيّون، وفق الأرقام الصادرة عن حكومة حماس. وبين القتلى أكثر من خمسة آلاف طفل و3300 امرأة.

