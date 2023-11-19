انت الان تتابع خبر بالأرقام من غزة.. حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفاد المكتب بـ"ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 13 ألفا بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل و3 آلاف و500 امرأة".

وأضاف المكتب أن "عدد المصابين ارتفع إلى أكثر من 30 ألفا، 75% منهم أطفال ونساء".



ويتعرض قطاع غزة المحاصر من سنوات طويلة، لقصف إسرائيلي كثيف منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، أسفر عن آلاف الضحايا من الفلسطينيين.

وأطلقت حركة حماس، في (7 تشرين الأول 2023) عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين.