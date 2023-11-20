انت الان تتابع خبر مشاهد مأساوية.. انقاذ أكثر من 20 شخصاً اجتاحت السيول منازلهم في الموصل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مركز دفاع مدني الجزائر في بيان ورد لـ الخليج 365، إن فرقهم "تمكنت من انقاذ 23 شخصا محاصرين؛ بسبب السيول في منطقة الكوبكلية قرب شقق الحدباء بالجانب الايسر من مدينة الموصل".

وأضاف البيان، أن المحاصرين، "بينهم أطفال وكبار السن ونساء حوامل".



وشهدت عدد من المدن العراقية، أمطاراً غزيرة، أمس الاحد، فيما وجهت بعض المحافظات بتعطيل الدوام الرسمي في دوائرها الرسمية.