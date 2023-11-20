العراق والسعودية يبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان".

وجرى خلال الاتصال، بحسب البيان، "بحث العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين".



وأضاف البيان، أن الجانبين ناقشا "القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية تحقيق التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين، خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية".