انت الان تتابع خبر العفو الدولية تبدي موقفاً من "كثافة" القصف الإسرائيلي على غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المنظمة، في إطار تحقيقاتها المستمرة بشأن "انتهاكات قوانين الحرب"، أنها وثقت "حالتين، يمكن اعتبارهما نموذجا للممارسات الإسرائيلية في غزة، قتل فيهما 46 مدنيا، بينهم 20 طفلا، وكانت أكبر الضحايا سنا امرأة عمرها 80 عاما فيما لم يتجاوز عمر أصغر الضحايا ثلاثة شهور".



وأشارت منظمة العفو الدولية، استنادا إلى تحقيقاتها المتعمقة، إلى أن "هاتين الغارتين إما لم تفرقا بين المقاتلين والمدنيين أو مثّلتا هجمات مباشرة على مدنيين أو أعيان مدنية، وفي الحالتين يجب التحقيق فيهما باعتبارهما جريمتي حرب".

