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هجوم صاروخي كبير يستهدف تل أبيب

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بغداد - ياسين صفوان - وأفاد موقع "روسيا اليوم"، بأن "تل أبيب ضواحيها تتعرض لهجوم صاروخي كبير من قطاع غزة".

وذك أن "الهجوم الصاروخي استهدف الأماكن من شمال أسدود وحتى شمال تل أبيب وكل ضواحيها أو ما يعرف بتل أبيب الكبرى".


وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مساء الاثنين، أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين، ويعد هذا الهجوم الصاروخي الأكبر على تل أبيب منذ بداية الحرب.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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