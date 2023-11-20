انت الان تتابع خبر بزيارة الى إسرائيل.. مستشار بايدن يعتزم مناقشة وضع الحدود اللبنانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف المسؤول، "هذه الزيارة تأتي متابعة لأخرى قام بها هوكشتاين الشهر الجاري لبيروت، حيث أوضح أن الولايات المتحدة لا تريد أن يتصاعد الصراع في غزة ويمتد إلى لبنان".

وأردف قائلًا: "سيؤكد هوكشتاين خلال وجوده في إسرائيل على أن استعادة الهدوء على امتداد الحدود الشمالية لإسرائيل له أهمية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة ويجب أن يمثل أولوية قصوى لكل من إسرائيل ولبنان".



وساعد هوكشتاين في وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية في العام الماضي بين إسرائيل ولبنان، مما أدى إلى نوع من تسوية خلاف بين الدولتين، إذ تتطلعان إلى الاستكشاف البحري للطاقة.

وفي الأشهر التي سبقت هجوم حركة حماس الفلسطينية في الـ7 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي على إسرائيل، قال هوكشتاين إن الولايات المتحدة تستكشف إمكانية حل النزاع الحدودي الطويل الأمد بين لبنان وإسرائيل.

لكن التوتر تصاعد على طول الحدود منذ الهجمات عبر الحدود التي تقول إسرائيل إنها أسفرت عن مقتل 1200 شخص، وأدى الرد الإسرائيلي بالقصف والغزو البري لغزة إلى مقتل أكثر من 12300 شخص مع دخوله أسبوعه السابع، وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن مسؤولين بقطاع الصحة في قطاع غزة، الذي تديره حماس.

وهاجمت جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة القوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية وشنت إسرائيل غارات جوية ومدفعية على جنوب لبنان في أشد أعمال عنف منذ أن خاض الجانبان حربا في عام 2006.

