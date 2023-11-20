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بايدن: إطلاق سراح الرهائن في غزة بات قريبا

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بغداد - ياسين صفوان - ونقلت رويترز عن الرئيس الأميركي جو بايدن قوله: "أعتقد بأن التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة بات قريبا".

ورغم استمرار القتال بين حماس والقوات الإسرائيلية، التي تشن هجوما، يقول مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إنهم على وشك التوصل إلى اتفاق لتحرير بعض الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.


ولدى حماس حوالي 240 رهينة منذ السابع من تشرين الأول.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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