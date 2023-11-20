بغداد وواشنطن تبحثان التعاون بين البنك المركزي والخزانة الأمريكية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني، في بيان إن الأخير "استقبل، مساء اليوم الاثنين، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة ملفات التعاون المشترك في مختلف المجالات".

وشهد اللقاء "بحث علاقات التعاون بين البنك المركزي العراقي والخزانة الأمريكية، إذ ستُجرى مناقشة عدد من المحاور في الاجتماع الذي سيعقده الطرفان الأسبوع المقبل".

وتطرق اللقاء بحسب البيان إلى "الأحداث المأساوية التي تجري في غزّة، وما تشهده من جرائم إبادة جماعية تستهدف المدنيين الأبرياء من قبل سلطات الاحتلال"، وأشار إلى "حجم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الفلسطينيين، وتفاقم الوضع الإنساني".

وأكد السوداني "موقف العراق الثابت والمبدئي إزاء القضية الفلسطينية"، مشدداً على "ضرورة إيقاف الاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال، وفتح الممرات الآمنة والسماح بدخول المساعدات الغذائية والطبية للمدنيين، فضلاً عن ضمان حقوق الفلسطينيين في العيش الكريم والآمن".

كما أشار إلى "التزام العراق بحماية البعثات الدبلوماسية، وكذلك حماية المستشارين الأمنيين ضمن بعثة التحالف الدولي لمحاربة داعش"، مؤكداً أن "الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها القانونية في حفظ الأمن والاستقرار على الأراضي العراقية".