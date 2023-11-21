انت الان تتابع خبر المالية النيابية ومجلس الخدمة يتفقان على تعيين 500 من الفاحصين في وزارة الدفاع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب ورد للسومرية نيوز، أكد رئيس اللجنة، عطوان العطواني، حرص اللجنة على تطبيق المواد الواردة في قانون الموازنة، مشددا على ضرورة إنصاف شريحة الفاحصين، وضرورة الاسراع في استكمال الاجراءات والمضي بخطوات عملية لإنهاء هذا الملف، خاصة مع وجود التخصيص المالي والدرجات الوظيفية.من جهته، استعرض رئيس مجلس الخدمة الاتحادي اجراءات تعيين الفاحصين، فيما كشف عن تشكيل فريق عمل لتنفيذ توجيه دولة رئيس مجلس الوزراء لغرض استكمال الاجراءات المتعلقة بالتخصيصات والدرجات الوظيفية، بعد ورود قوائم الأسماء وإحالتها إلى مكتب القائد العام.

‎وفيما يتعلق بتوفير التخصيصات المالية للقوائم المتبقية من الفاحصين، أكد مدير عام الموازنة في وزارة الدفاع وجود التخصيصات المالية، فيما أوضح رئيس مجلس الخدمة الاتحادي اعتماد قوائم الاسماء والجداول الصادرة عن مكتب القائد العام فيما يتعلق بإصدار الأوامر الخاصة بهم.

‎وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على اصدار أوامر تعيين لـ 500 فاحص، وعقد اجتماع مع المعنيين لإنهاء ملف 700 فاحص واستحداث الدرجات الخاصة بهم وارسال كتاب إلى وزارة المالية يؤيد وجود التخصيص والدرجات الوظيفية لاتخاذ اللازم.

