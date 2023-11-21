انت الان تتابع خبر تحديد ملعب الافتتاح والنهائي لكوبا أمريكا 2024 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال منظمون إن النسخة الـ48 من كوبا أمريكا 2024، التي ستقام بمشاركة عشرة منتخبات من أمريكا الجنوبية، وستة من أمريكا الشمالية، ستبدأ في أتلانتا وتنتهي في ميامي.

متي يقام نهائي كوبا أمريكا 2024؟

وأوضح كونميبول أن المباراة الافتتاحية المقررة في 20 يونيو/ حزيران ستقام على ملعب "مرسيدس بنز" في أتلانتا، على أن تقام المباراة النهائية في 14 يوليو/ تموز 2024 على ملعب "هارد روك" في ميامي غاردنز بولاية فلوريدا.

وسيكون الملعبان التابعان لرابطة كرة القدم الأمريكية، وكلاهما استضاف مباراة السوبر بول، من بين الملاعب الأميركية للنسخة الخاصة من البطولة التي تجمع عادةً بين منتخبات أميركا الجنوبية، لكن ستستضيفها الولايات المتحدة في عام 2024.

وعلّق رئيس "كونميبول" أليخاندرو دومينغيس على الأمر، وقال: "نحن نتوقع ملاعب مليئة بشغف القارة الأميركية بأكملها، في حفل افتتاحي ونهائي كوبا أميركا لا تنسى"؛ قبل أنّ يُضيف: "نحن نتطلع إلى أفضل نسخة لكوبا أميركا في تاريخ كونميبول".

ويتسع ملعب أتلانتا إلى 71 ألف متفرج، فيما تبلغ سعة ملعب ميامي 63 ألف متفرج.

يذكر أن منتخب الأرجنتين، هو حامل لقب النسخة الأخيرة، على حساب غريمه البرازيل من قلب ملعب ماراكانا التاريخي نسخة عام 2021.

