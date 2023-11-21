انت الان تتابع خبر "بروتوكول هانيبال" يستخدمه الجيش إسرائيلي ماذا تعرف عنه؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - "هانيبال" هو بروتوكول عسكري مثير للجدل، يُنسَب استخدامه للجيش الإسرائيلي منذ اعتماده رسمياً عام 2006، ويتيح المخاطرة بحياة الجنود الأسرى، وعاد للواجهة مجدداً بعد أسر فصائل فلسطينية بغزة، عشرات الجنود الإسرائيليين، بينهم عسكريون برتب رفيعة في عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول 2023.وأكد إيرز في تصريح لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "إمكانية تنفيذ قوات بلاده التي تدخلت للتعامل مع هجوم حماس "بروتوكول هانيبال"، الذي يستخدمه جيش إسرائيل لمنع أسر جنوده، حتى لو أدى إلى قتلهم".

واضاف إنه "من غير المعروف ما إذا كانت الطائرات الحربية والمسيّرات أطلقت النار على الرهائن حينما تعاملت مع الهجوم الذي شنّته حماس"، لكنه أضاف: "يبدو أن بروتوكول هانيبال تم تنفيذه في مرحلة ما" يوم 7 تشرين الأول".

وأوضح إيرز أنه "عند اكتشاف حالة احتجاز رهائن، فهذا يستوجب "هانيبال"، علماً أن مناورات هانيبال التي أجريناها طوال العشرين عاماً الماضية كانت تقتصر على مركبة واحدة تقل رهائن، أما ما رأيناه (7 أكتوبر)، فيُعد بمثابة هانيبال واسع النطاق".

تُشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنباء عن أنه "تم فصل المقدم إيرز يوم 31 تشرين الأول 2023، بعد انتقاده لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن إيرز أُقيل بعد أن عبر عن رأيه بشأن "قضايا سياسية" أثناء وجوده في الخدمة الفعلية".

تأتي تصريحات إيرز بعدما أظهر تقرير لـ"هآرتس"، السبت 18 تشرين الثاني 2023، أن مروحية عسكرية إسرائيلية أطلقت النار على "مسلحين فلسطينيين"، وإسرائيليين من المشاركين في حفل نظم قرب كيبوتس "رعيم" في غلاف قطاع غزة يوم 7 تشرين الأول الماضي.

ذكرت "هآرتس"، أن تقييمات المؤسسة الأمنية أظهرت أن "مروحية قتالية تابعة للجيش الإسرائيلي وصلت إلى مكان الحفل، وأطلقت النار على منفذي هجمات هناك، وكما يبدو أصابت أيضاً بعض المشاركين في المهرجان (في إشارة إلى الإسرائيليين)".

كما أوضحت أن التقييم الأمني "استند إلى التحقيقات التي تجريها الشرطة الإسرائيلية مع مسلحي حماس الذين اعتقلتهم إسرائيل".

في سياق متصل، كشفت صحيفة "هآرتس" الإثنين 20 تشرين الثاني 2023، عن مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين بنيران زملائهم خلال المعارك بقطاع غزة، وقالت الصحيفة "أكد الجيش الإسرائيلي أنه منذ بداية العمليات البرية في قطاع غزة، حدثت عدة حالات قُتل فيها جنود بنيران قواتنا".

أضافت "هآرتس": "يدّعي الجيش أن معظم هذه الحالات حدثت خلال قتال مشترك بين القوات المدرعة والمشاة، ويشير إلى أنه يتم التحقيق في الحوادث، ويتم استخلاص الدروس حول هذا الموضوع كل يوم".

لفتت الصحيفة إلى أنه "كجزء من هذه الدروس، تقرر أن كل قوة تدخل مبنى يجب أن تشير إلى موقعها داخله، وأن على الدبابات أن تأخذ مزيداً من الحذر عند إطلاق النار على المباني".

يأتي هذا فيما يواصل الجيش الاسرائيلي منذ 46 يوماً حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 13 ألفاً و300 شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و600 طفل و3 آلاف و550 امرأة، فضلاً عن أكثر من 31 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

